Ведущая Маша Ефрсинина решила откровенно поговорить на тему стресса, не забыв запостить атмосферные снимки

Как известно, Маша Ефросинина регулярно общается с поклонниками посредством соцсетей. Ведущая делится с ними не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также ведет разговоры на щекотливые темы.

В этот раз на фоне пандемии она решила обсудить тему стресса и как с ним справляться.

Кроме того, у себя в Instagram звезда запостила снимки в стиле нуар, передает Politeka.net.

Маша попозировал в облегающей блузке, сидя на ступеньках лестницы.

«Я сама — один из ярких примеров того, как сильно может разрушать нас жизнь в постоянном стрессе. Никогда не скрывала, что вся моя история с лишним весом и кризисом в личных отношениях сосредоточена на том, что я сверхэмоционально переживаю любой стресс, когда мозг непрерывно находится в возбужденном состоянии, а нервная система в напряжении. Поэтому несколько лет назад основательно изучила тему стресса и его влияния на человека», - написала она.

Ефросинина убеждена, что свою тревогу, апатию, внутреннее бессилие нужно уметь полюбить.

«Я общаюсь с большим количеством людей, много выступаю, и очень часто женщины спрашивают: что делать, когда ничего не хочется? Человеку, особенно получившему советское воспитание, свойственно уничтожать себя уже на стадии, когда он почувствовал, что ему нехорошо. Одни распознают это как лень, другие — как жажду спрятаться «в домик», третьи говорят: «У меня депрессия», четвертые думают, что это просто усталость», - продолжила знаменитость.

Маша поделилась идеей, которая заключается в том, что нужно постараться уважать себя и в этом состоянии. Принять свою грусть.

«Первое правило: уважайте это состояние. Это вы, и оно ваше, как и любого живого человека...



Второе правило: Просите помощи у тех, кто вас любит. Парадоксально, но мы больше всего боимся показать свою слабость тем, кто готов безусловно любить и подставлять плечо..



Третье правило: не справляетесь сами, обращайтесь к специалистам. Поверьте, вы не можете знать про себя то, что узнаете с человеком, способным познакомить вас с собой», - написала ведущая.

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