Известная российская певица Полина Гагарина откровенно рассказала о своем разладе с Константином Меладзе
В свое время певица тесно сотрудничала со звездным продюсером, а по слухам их отношения были не только сугубо профессиональными. Однако, в какой-то момент это сотрудничество резко прекратилось. В новом интервью Гагарина призналась, что это не было по ее инициативе.
«Я перестала работать с Константином Меладзе не по своей воле…Я безумно благодарна Косте за эти потрясающие песни. И вообще за время работы с ним. Мы дружим и я невероятно восхищаюсь этим человеком. Я считаю его действительно гениальным», - заявила певица.
Она не уточнила, кто же принял решение о прекращении их совместной работы, однако сказала, что ей об этом сообщил сам Меладзе.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
"Здесь Насте 19 лет": кадры с юными Каменских и Потапом оказались в Сети, еще не пара
Ведущий "Холостяка" Решетник изменился до неузнаваемости, удивив даже супругу: "На Кобзона похож"
Победитель "Голосу країни" Лазановский заявил, почему не собирается жить в квартире, которую выиграл
Осадчая показала украинцам роскошный особняк Лилии Ребрик с теплицами и беседками: кадры владений
«Просто когда было принято то решение, я подумала, что это просто почва из-под ног у меня ушла», - пожаловалась Гагарина.
Как пишет Телеграм-канал «Только никому», по слухам, Меладзе перестал работать с Гагариной из-за ультиматума своей жены Веры Брежневой, которая якобы ревновала к конкурентке.
Отметим, что вокруг фигуры Константина Меладзе недавно разгорелся громкий скандал. Так, певица Ани Лорак рассказала в откровенном интервью, что Константин Меладзе хотел близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество.
Позже Оля Полякова поддержала свою коллегу.
«Я хочу заявить, что я верю и думаю, что она говорит правду, только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека», - призналась она.
Напомним, Полякова после откровений Ани Лорак выдала "грязную" правду о Меладзе: "Сама получала такое...".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак решила выговориться, что у нее было с мужем Брежневой Меладзе: "Будь я другим человеком...".
Также Politeka писала, что Ани Лорак после откровений о Меладзе засняли в объятиях седовласого красавца: "Моя...".