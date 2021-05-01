Известная российская певица Полина Гагарина откровенно рассказала о своем разладе с Константином Меладзе

В свое время певица тесно сотрудничала со звездным продюсером, а по слухам их отношения были не только сугубо профессиональными. Однако, в какой-то момент это сотрудничество резко прекратилось. В новом интервью Гагарина призналась, что это не было по ее инициативе.

«Я перестала работать с Константином Меладзе не по своей воле…Я безумно благодарна Косте за эти потрясающие песни. И вообще за время работы с ним. Мы дружим и я невероятно восхищаюсь этим человеком. Я считаю его действительно гениальным», - заявила певица.

Она не уточнила, кто же принял решение о прекращении их совместной работы, однако сказала, что ей об этом сообщил сам Меладзе.

«Просто когда было принято то решение, я подумала, что это просто почва из-под ног у меня ушла», - пожаловалась Гагарина.

Как пишет Телеграм-канал «Только никому», по слухам, Меладзе перестал работать с Гагариной из-за ультиматума своей жены Веры Брежневой, которая якобы ревновала к конкурентке.

Отметим, что вокруг фигуры Константина Меладзе недавно разгорелся громкий скандал. Так, певица Ани Лорак рассказала в откровенном интервью, что Константин Меладзе хотел близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество.

Позже Оля Полякова поддержала свою коллегу.

«Я хочу заявить, что я верю и думаю, что она говорит правду, только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека», - призналась она.

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