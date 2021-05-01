"Холостяка-10" Макс Михайлюк не смог быть на партнерских родах с женой, однако теперь остается вместе с ней в палате

Всего пару дней назад стало известно, что «Холостяк» Макс Михайлюк стал впервые отцом. Вместе с моделью Дарьей Хлистун он создал семью и держал это втайне от поклонников, а до шестого месяца беременности девушки и вовсе не рассказывал о ее положении.

После родов Макс и Дарья рассказали, что изначально они должны были принимать участие в партнерских родах, но так вышло, что девушке делали экстренное кесарево сечение. Теперь мужчина поддерживает жену и дочь, находясь вместе с ними в специальной семейной палате.

Пока Даша была на процедурах, Макс решил рассказать о том, как сейчас выглядит жизнь в качестве новоиспеченных родителей, а также вспомнил, как родилась его сестра. Тогда он испытывал похожие эмоции.

«А сейчас вот мы все находимся в одной палате. Кушаем, отдыхаем, кормят нас шесть раз в день, здесь у нас чего только нет вообще. Папа доволен, все довольны. Ой, я не могу, в общем, времена меняются, друзья», - счастливо рассказал Макс, улыбаясь на камеру.

До этого Даша Хлистун рассказала, как чувствует себя после родов и что во время родов пришлось эктренно делать кесарево сечение, хотя планировались партнерские роды.

"Доброй ночи, мне вкололи обезбаливающее, потому что это кошмар какой-то. Я не знаю, читаю ваши комментарии, что кесарево у них прошло, проснулись и все класно. Не знаю, как это - тебя разрезали, а потом ты проснулся как новый? Мне не с чем сравнить...", - сказала молодая мама, показав в кроватке рядом спящую доченьку, мило назвав ее "бубочкой".

Отметим, Даша и Макс познакомилась в интернете, но любви с первого взгляда у них не было. Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.

Напомним, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые показал дочь от известной модели: "Папа всегда будет рядом".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" без белья впечатлила дерзким образом на подиуме: "Роковой агент ФБР".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк в ожидании главного события в жизни перепутал дни недели: "Макс, сегодня суббота".