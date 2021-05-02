Популярная украинская ведущая Леся Никитюк в стильном наряде показала фигуру с нового ракурса

Несмотря на впечатляющий рост Леся выглядит довольно хрупко и изящно, покоряя публику во всевозможных нарядах известного дизайна. Причем Леся любит эксперименты, поэтому некоторую одежду шьет себе сама. У Никитюк отличная фигура, где есть место тонкой талии и твердому прессу.

Это она продемонстрировала и сегодня, отправившись по делам и на прогулку, что показала в разделе Стори в Инстаграм и рассказала о том, как проводит время.

«Ну куда такой красотке через Чуднов» - написала Леся на фото. В кадре Никитюк сверкала плоским животом в черной кофте и штанах такого же дизайна. К слову, Леся считает, что главным залогом красивого внешнего вида является здоровая кожа. Поэтому много времени уделяет процедурам, которые сжигают целлюлит.

«Бегайте в воде, – делится секретом Леся в своих соцсетях. – Так вы сжигаете на 100 ккал больше, чем когда совершаете пробежку на улице или бегаете в зале» - как-то подметила Леся, напоминая, что правильное питание и большое количество воды также не помешают.

Также ранее Никитюк показала ролик, в котором несколько раз меняла наряды.

Леся обратилась к своим поклонникам с предложением выбрать лучший из представленных образов. Впрочем, люди так и не достигли консенсуса, ведь всем нравились разные наряды.

«Мне все понравились, Леся, ты класнючая», «Тебе все к лицу», «Волшебная», «Богиня красоты, вам все идет», «Трудно выбрать. Они все в одном стиле», «Леся, ты во всем, супер. Вот в костюме с брюками, ваще, огонь», «Никитючка на стиле», - пишут люди.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".

Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.