Известный российский шоумен Максим Галкин показал артистичное выступление их с Аллой Пугачевой дочери Лизы

Как известно, Примадонна российской эстрады и ее муж воспитывают двойняшек: Гарри и Лизу. В прошлом году 7-летние брат и сестра пошли в школу, и теперь их родители еще чаще делятся в соцсетях новыми кадрами с детьми. На этот раз Галкин решил показать актерские и танцевальные таланты своей дочери. Как сообщает Politeka.net, юморист опубликовал в своем Инстаграм соответствующее видео.

На кадрах можно увидеть, как Лиза выступает в комнате, оформленной под импровизированный мини-домашний театр. Девочка танцует под музыку, разбавляя свои танцы явными театральными движениями и артистичной импровизацией. Стоит отметить, что двигается маленькая Лиза весьма уверенно.

«Танцевальный импровиз Лизаветы», - подписал кадры Галкин, который явно гордится талантами дочери.

Поклонники звездного семейства активно комментируют новое видео.

«Она просто чудо», «Чудо девочка! Артистичная, харизматичная, смышленая. Гены родителей в действии», «Хотя Максим, у такого человека как Вы не могло быть других детей», «Господи, МАМОЧКИНА дочка)))) какое чудо», «Господь сотворил Самое прекрасное создание на Земле», «Какая красивая девочка. Пластика и талант налицо», «Уже видно, что растёт будущая звезда», «Огонь девчонка! Она ещё покажет всему шоу-бизнесу», «Вся в папу», - пишут люди.

Напомним, Пугачева во всем черном под руку с Галкиным заставила тревожиться фанатов: появилось фото.

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