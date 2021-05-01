Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес эмоционально рассказал о своей новой победе

Артист поделился новым постом в своем Инстаграм по итогам финала седьмого сезона шоу «Лига смеха». Об этом пишет Politeka.net. В этом сезоне победителями стала команда «Воробушек», тренером которой был Дантес. В своем посте певец выразил свои эмоции в связи с этим событием.

«Последние месяцы для меня – месяцы невероятных побед (лишь бы не сглазить))) И я очень рад, что «Воробушек» одержали победу в «Лиге смеха»!.. Я счастлив, что победа досталась именно Воробушкам. Такой нестандартный и неклассический юмор только набирает обороты у нас, и я супер рад что вы оценили его по достоинству», - написал Дантес.

Он поблагодарил всех, кто голосовал за его команду.

Отдельно он обратился к самим юмористам, подчеркнув, что ему с ними всегда весело.

Певец также поделился кадрами с финального выпуска шоу. На одном из них Дантес закрывает лицо рукой, будто стараясь спрятать слезы.

Отметим, что это не единственная победа певца за последнее время: не так давно он также стал победителем шоу «Липсинк баттл».

В комментариях к посту Дантеса отметилась Маша Ефросинина, которая также участвовала в «Лиге смеха».

«А я счастлива, что попала с тобой в этот сезон. С первого дня ты мой самый крутой проводник! А победы только начинаются! Хотя да, ты немного неприятный мужчина за последние две недели», - написала ведущая.

Поклонники Дантеса также отметились под постом.

«Спасибо тебе крутой харьковчанин! Надеюсь мы ещё не одну победу отметим на корабле», «ничего бы не было без тебя», «Вова вы тоже заслужили эту победу. Вы ж с ними пахали вместе. Очень приятно вас смотреть!», - пишут люди.

Напомним, мужа Дорофеевой Дантеса довели до слез, показав, каким он будет в 70 лет: "Как тут не злиться...".

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина, пересилив страх, заморозила себя при -120: "Шортики попросили снять".

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес оконфузился перед украинцами, видео: "Самый нелепый пост".