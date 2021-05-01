Певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, не сдержал эмоций, когда увидел себя "стариком"
Как передает Politeka.net, во время очередного выпуска юмористической программы "Лига смеха" 32-летний Дантес стал героем забавной пародии команды " Ветераны Космических Войск". Видео появилось на YouTube-канале шоу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Как известно, Дантес является одним из шести тренеров в новом сезоне "Лиги Смеха" - артисту не привыкать над шуточками над собой. Но в этот раз комики превзошли сами себя - Владимир буквально рыдать от смеха.
Так, на сцене появился заросший бородатый артист, неопрятно одетый и с пакетом в руке - якобы семидесятилетний Дантес в далеком 2059 году. Достав из кулька микрофон, тот затянул веселую песенку.
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"Опять катетер на руку повесят, теперь тебе семьдесят. Морщины приходят, меняются лица, ну, как тут не злиться... Теперь тебе семьдесят", - поется в припеве.
"Развлечение мое - хамить всем на базаре. Прикольно, я дед, меня никто не ударит. Раньше отдыхал в Ницце, а теперь в Пуще-Водице. Вместо вискарика люблю карвалолом убиться...", - а так звучит один из куплетов.
В какой-то момент юморист попросил настоящего Владимира ему подпевать: "Боже, от души!".
Бурно отреагировал на номер не только сам муж Дорофеевой, но также и его коллеги, упоминавшийся в песне "110-летний" Станислав Боклан и Сергей Бабкин.
Пользователи бурно обсуждают увиденное:
"Эта пародия слишком крутая, чтобы быть правдой!"
"ВКВ! я горжусь, что живу с вами в одной эпохе!!!! только вы так можете - одновременно заставить хохотать, как детей, и многозначительно усмехнуться, как мудрецов! ваши выступления в стиле капустника всегда достигают высокой тетральности, как по мне!!!"
"Пародия просто огонь!!! Круто, смешно! Спасибо за слезы от смеха!!! 👍👍👍👍👍"
Напомним, муж Дорофеевой Дантес выдал целую тираду о девочках с усами
А еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес поделился со всеми своим желанием