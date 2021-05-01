Певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, не сдержал эмоций, когда увидел себя "стариком"

Как передает Politeka.net, во время очередного выпуска юмористической программы "Лига смеха" 32-летний Дантес стал героем забавной пародии команды " Ветераны Космических Войск". Видео появилось на YouTube-канале шоу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Как известно, Дантес является одним из шести тренеров в новом сезоне "Лиги Смеха" - артисту не привыкать над шуточками над собой. Но в этот раз комики превзошли сами себя - Владимир буквально рыдать от смеха.

Так, на сцене появился заросший бородатый артист, неопрятно одетый и с пакетом в руке - якобы семидесятилетний Дантес в далеком 2059 году. Достав из кулька микрофон, тот затянул веселую песенку.

"Опять катетер на руку повесят, теперь тебе семьдесят. Морщины приходят, меняются лица, ну, как тут не злиться... Теперь тебе семьдесят", - поется в припеве.

"Развлечение мое - хамить всем на базаре. Прикольно, я дед, меня никто не ударит. Раньше отдыхал в Ницце, а теперь в Пуще-Водице. Вместо вискарика люблю карвалолом убиться...", - а так звучит один из куплетов.

В какой-то момент юморист попросил настоящего Владимира ему подпевать: "Боже, от души!".

Бурно отреагировал на номер не только сам муж Дорофеевой, но также и его коллеги, упоминавшийся в песне "110-летний" Станислав Боклан и Сергей Бабкин.

Пользователи бурно обсуждают увиденное:

"Эта пародия слишком крутая, чтобы быть правдой!"

"ВКВ! я горжусь, что живу с вами в одной эпохе!!!! только вы так можете - одновременно заставить хохотать, как детей, и многозначительно усмехнуться, как мудрецов! ваши выступления в стиле капустника всегда достигают высокой тетральности, как по мне!!!"

"Пародия просто огонь!!! Круто, смешно! Спасибо за слезы от смеха!!! 👍👍👍👍👍"

Напомним, муж Дорофеевой Дантес выдал целую тираду о девочках с усами

А еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес поделился со всеми своим желанием