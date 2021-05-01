Ведущая Маша Ефросинина решилась на радикальный метод, чтобы сохранить цветущий вид

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда опубликовала серию любопытных кадров в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала свой поход в медицинский отель-клинику.

Ефросинина рискнула опробовать на себе довольно диковинный метод коррекции контуров тела, как криосауна (представляет собой небольшую камеру, похожую на вертикальный солярий. При проведении сеанса внутрь поступает смесь азота и воздуха. Во время сеанса кожные покровы человека охлаждаются до 0 градусов и снова нагреваются до 36 градусов благодаря усилению кровообращения).

В эстетической косметологии криотерапия уже долгое время используется для уменьшения жировых отложений и разглаживания контуров тела. Считается, что при воздействии низких температур организм испытывает стресс и запускает метаболические процессы.

"Всегда меня пугал этот агрегат - криосауна! Сегодня мой первый раз", - поделилась Маша.

Кроме самого факта, что сейчас ее организму устроят настоящую "встряску", ведущую также поразил специальный костюм, который при этом нужно на себя натягивать.

"Чтобы просидеть в нем (агрегате, - ред.) всего 90 секунд, выдают вот такой "насисяндрик", рукавицы и валенки! Шортики попросили снять", - посмеялась над своим "прикидом" звезда.

Ефросинина показала себя в "ящике". Если сначала ведущая улыбалась, то под конец это, скорее, уже было похоже на "оскал".

"Первый пять секунд при -120", - сообщила она. А вот результаты столь радикального метода Маша, к сожалению, не показала.

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