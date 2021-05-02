Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес на прогулке с дочерью смогла удивить фигурой
Дженнифер Лопес – 51-летняя певица, актриса и даже модель. Также звезда является владелицей косметического бренда и является амбассадором многих известных брендов. Однако в повседневной жизни – она просто мама двух красавиц-дочерей и не забывает проводить с ними все свободное время.
Так, не так давно во время прогулки Дженнифер с дочерью папарацци смогли сделать несколько красочных фото. Лопес прогуливалась в светлом мятном спортивном костюме, подчеркивая достоинства лучшим образом.
Примечательно, что вне работы Дженнифер не носит каблуков и открытых нарядов. Обычно звезду можно заметить на прогулках только в спортивных топах, лосинах и удобных кроссовках. Причем всегда знаменитость будет ходить со стаканом напитка.
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Но без кофе, чая или алкоголя. Отказавшись от всего, что навредит организму, Лопес пьет только смузи и обычные протеиновые коктейли, соки. И, похоже, у нее свои секреты красоты, ведь выглядит она замечательно рядом с повзрослевшей дочерью.
Как известно, 51-летняя звезда постоянно развивается и работает над собой. Она поет, танцует, снимается в сериалах и успешно руководит собственным брендом косметики, а также не забывает и о регулярных съемках для модных журналов.
В свою очередь, поклонники Лопес с удовольствием рассматривают ее фото в соцсетях. Так, один из необычных снимков певицы появился на ее фан-странице в Инстаграм. Вместо традиционного гламурного интерьера на фото Дженнифер предстала на кухне.
«Сочная детка», «Я попрошу ее пообедать со мной и так одеться», «Вау, он бы точно обрадовался, если бы получил завтрак в постель вот так», «Снова нимфа парит», - написали фанаты Джей Ло.
Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".
Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".
Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".