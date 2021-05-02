Знаменитая российская певица Алла Пугачева поделилась редкими личными кадрами

2 мая звездная семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина отмечает православный праздник Пасху. На своей странице Примадонна выложила кадры домашнего празднования с детьми, передает Politeka.net

Пугачева показала 7-летнего сына Гарри, который сидел за столом и читал праздничную молитву: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем тебе славити».

«С праздником», — лаконично написала звезда.

Прочитала стихотворение и Лиза, которая сидела за праздничным столом напротив своего брата.

Кадры умилили пользователей Сети. В комментариях они выражают свое восхищение и поздравляют семью Пугачево и Галкина с праздником.

«Боже, это до мурашек трогательно🙏🥺 Христос Воскресе», «С праздником, Алла Борисовна! Христос воскрес!», «Со светлой Пасхой! Воистину Воскресе», «Воистину Воскресе🙏 Детки чудо», «С праздником вашу большую и очень дружную семью», «Умничка, Гари! С праздником!», «Самые невероятные дети», «Умничка! На маму похожа, а сын на папу», - пишут в комментариях.

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