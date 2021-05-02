Известная певица Наталья Могилевская показала себя, обратившись к украинцам

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская уже давно известна украинцам не только благодаря пению, но и танцам. Красотка активно ведет социальные сети, в которых подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз Наталья позировала в платье с декольте, сидя на траве. Девушка в руках держала маленькую паску с зайчиком. Красотка сразу обратилась к украинцам:

"Поздравляю всех с праздником великой Пасхи!

Хочу пожелать крепости духа, пожелать всем сил, удачи, любви и пусть этот прекрасный праздник принесет нам Божью благодать, принесет мир в наши дома, принесет любовь и счастье. С праздником!", - сказала Наталья, аналогично подписав ролик в Инстаграме.

Фанаты посмотрели более 7 тысяч раз и написали комментарии:

"Христос Воскрес", "Благодарю за добрые слова", "Воистину Воскрес! Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой! Любви! Счастья!", "Взаименно и вас тоже щастъя здоров'я миру злагоди любви", "С праздником тебя,удачи и счастья тебе и чтоб исполнились все твои мечты!!!".

Напомним, Наталья Могилевская удивила откровением.

В Международный день танцев певица решила вспомнить яркие моменты, которые пережила на танцполе. Звезда опубликовала серию кадров из личного архива, а в подписи заговорила о страсти.

Напомним, Могилевская решила сменить стиль и неожиданно обратилась к украинцам за помощью

Также Politeka писала, что Могилевская поразила поведением на съемках "Мастер Шеф"

А еще Politeka сообщала, что Могилевская в экстра-мини дала украинцам простой урок танца с Женей Котом



