Известная танцовщица Алена Шоптенко, которая участвовала в "Танцях з зірками", показала себя, поздравив украинцев

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является популярным украинским хореографом. Красотка стала очень популярной среди украинцев, собрав сотни тысяч фанатов в социальных сетях.

В этот раз Шоптенко появилась в платье, позируя на кухне. Красотка улыбалась, держа в руках паску. Девушка решила в праздник обратиться к украинцам:

"Христос воскрес!

Со светлым праздником Пасхи!", - написала Алена Шоптенко под видео.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Воистину воскресе! всего Вам и вашей семье светлого и доброго)", "Шикарный вид", "Воистину Воскрес, Очень красивые пасочки", "У вас тут жарко", "Христос Воскрес, красавица, хорошего дня", Ах, Аленка, ты такая красивая"

Ранее мы сообщали, что звезда "Танців з зірками", известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко удивила домашними развлечениями на лестнице.

Алена во время домашних сьемок предстала сразу в трех образах с эффектным макияжем и распущенными волосами. Первый лук - свободные джинсы серого цвета, рубашка цвета капучино, туфли и сумочка в тон.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками", задрав полупрозрачное платье, поразила танцем на столе

А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" в ремнях и с лампой на голове показала, на что идет ради съемок

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" после серии неудач на кухне показала, чем балует сына



