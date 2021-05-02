Популярная украинская ведущая Леся Никитюк в рзоовом боди с вырезом удивила образом на празднике

Только вчера Леся развеселила архивным роликом с прошлогоднего празднования Пасхи. Сегодня же Никитюк в модном наряде предстала перед поклонниками с традиционным «луком дня». Однако из-за церковного праздника, далеко не все оценили наряд Никитюк, позирующей с корзинкой в руках.

В этот раз Леся появилась перед объективом в юбке длинны миди насыщенного бежевого оттенка с высокой посадкой и нежно-розовом боди с вырезами на бедрах. Причем довольно высокими и заметными вырезами, что и смутило поклонников, встречающих праздничный день. По словам фанатов, лучше бы звезде воздержаться от посещения церкви в таком наряде.

«Христос Воскрес🌸🌸🌸 Всех с праздником !!! Каждый яичком цок-цок🙂 Я всем желаю здоровья, тепла и хорошего настроения❤️Люблю🙌», - пишет Леся под постом.

Вот как реагируют в сети:

«Милое Создание😍; не женщина – богиня; Не по православному то в боди в церковь ходить😕; Воистину Воскрес! Счастливых Пасхальных праздников! 🙌🏻❤️; Воистину Воскрес! ❤️; лучше бы кофтой это прикрыть; Как ты прекрасна Лесэчка❤️; Спасибо, взаимно ♥ ️; Воистину Воскрес 🙏🏼 ♥ ️; боди неудачный выбор для церкви».

Отметим также, несмотря на впечатляющий рост Леся выглядит довольно хрупко и изящно, покоряя публику во всевозможных нарядах известного дизайна. Причем Леся любит эксперименты, поэтому некоторую одежду шьет себе сама. У Никитюк отличная фигура, где есть место тонкой талии и твердому прессу.

Это она продемонстрировала и сегодня, отправившись по делам и на прогулку, что показала в разделе Стори в Инстаграм и рассказала о том, как проводит время.

«Ну куда такой красотке через Чуднов» - написала Леся на фото. В кадре Никитюк сверкала плоским животом в черной кофте и штанах такого же дизайна.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".

Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.