Австрийский певец Томас Нойвирт, который победил в «Евровидении» под псевдонимом Кончита Вурст, впечатлил образом из нового клипа

Как передает Politeka.net, в последнее время Томас Нойвирт все чаще появляется в мужском образе, задвинув на второй план Кончиту. Новую песню и новый клип парень снял в образе себя. Правда, наряды для видео выбрал весьма пикантные.

На одном из фото он предстал в неприлично короткой майке, засветив свой живот. Томас дополнил образ очень короткими шортами. Стоит отметить, что в клипе мужчина также засветился в женском купальнике, впечатлив общественность.

«Лето начинается с #MALEBU», - подписал Нойвирт фото.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Спасибо за милые фото», «Это точно», «Этот милый и нежный живот», «Ага, и я так благодарен за эту замечательную песню», «Летний мальчик», «Летний хит 2021 года. Спасибо за запоминающуюся мелодию Том и Мартин, и видео тоже получилось таким классным», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Томас Нойвирт показал, как выглядит в повседневной жизни, чем удивил многих поклонников. Его перевоплощение из супер-дивы в обычного мужчину просто поражает. На снимке артист позировал в спортивных штанах, куртке и шапке.

Напомним, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст покорила образом для летней жары: "Шорты короче самых коротких...".

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Кончита Вурст зажгла на свидании с другом: "Замечательные мальчики".

Также Politeka писала, что звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…».