Переможець "Євробачення", австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, поділився яскравими кадрами в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий австрійський Виконавець дрег-Квін Том Нойвірт, який свого часу став сенсацією музичного конкурсу "Євробачення", прославився під сценічним ім'ям Кончіта Вурст. Після запаморочливого успіху і перемоги на конкурсі, він підкорив серця мільйонів людей по всьому світу і продовжує радувати своїх фанатів яскравими перевтіленнями. Результатами фотосесій Том часто ділиться в особистому мікроблозі в Instagram.

Так нещодавно на своїй сторінці Нойвірт виклав кумедні літні кадри, на яких позує разом зі своїм другом. Хлопці в пляжних образах сидять за столиком і насолоджуються яскравими коктейлями, при цьому видно, що вони здорово проводять час в компанії один одного. Але, швидше за все, все це декорації для зйомок, а не справжнє побачення.

У підписі до публікації Томас написав: "#MALEBU meets the new #OZAA studio". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію артиста, засинаючи його компліментами і захопленими коментарями. "Чудові хлопчики", "Спасибі за цей вечір на пляжі у вашій студії з Томом, Мартіном і всією командою. Завдяки вам дійсно настало літо. Веселі і сонячні вбрання, хлопчики і що за настрій! Вдалого вам тижня і до зустрічі наступного тижня", "Вчора був такий чудовий день. МАЛЕБУ, ОЗАА, твоя студія і наряди, наповнені літньою атмосферою. Всім спасибі і гарної неділі", - пишуть фанати в коментарях до фото.

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