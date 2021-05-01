Победитель "Евровидения", австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, поделился яркими кадрами в сети

Как сообщает Politeka.net, известный австрийский исполнитель дрэг-квин Том Нойвирт, который в свое время стал сенсацией музыкального конкурса "Евровидение", прославился под сценическим именем Кончита Вурст. После головокружительного успеха и победы на конкурсе, он покорил сердца миллионов людей по всему миру и продолжает радовать своих фанатов яркими перевоплощениями. Результатами фотосессий Том часто делится в личном микроблоге в Instagram.

Так недавно на своей странице Нойвирт выложил забавные летние кадры, на которых позирует вместе со своим другом. Парни в пляжных образах сидят за столиком и наслаждаются яркими коктейлями, при этом видно, что они здорово проводят время в компании друг друга. Но, скорее всего, все это декорации для съемок, а не настоящее свидание.

В подписи к публикации Томас написал: "#MALEBU meets the new #OZAA studio". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию артиста, засыпая его комплиментами и восторженными комментариями. "Замечательные мальчики", "Спасибо за этот вечер на пляже в вашей студии с Томом, Мартином и всей командой. Благодаря вам действительно наступило лето. Веселые и солнечные наряды, мальчики и что за настроение! Удачной вам недели и до встречи на следующей неделе", "Вчера был такой чудесный день. МАЛЕБУ, ОЗАА, твоя студия и наряды, наполненные летней атмосферой. Всем спасибо и хорошего воскресенья", - пишут фанаты в комментариях к фото.

Напомним, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…».

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