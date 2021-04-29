Переможець "Євробачення", австрійський співак Томас Нойвірт, який відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, поділився літніми образами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка "Євробачення" опублікував серію фото, на яких позував у плавках і навіть жіночому купальнику. Як відомо, Нойвірт представник ЛГБТ-спільноти, тому його образи досить часто містять як чоловічі, так і жіночі елементи. Цього разу він показав, в чому проводитиме літо. Артист позував у різнокольорових плавках, а також приміряв яскравий жіночий купальник. Не обійшлося і без аксесуарів, які так любить артист.

"Літо починається опівночі", - підписав фото Томас.

У коментарях артисту залишили масу позитивних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Це так огидно", "ви виглядаєте абсолютно розслаблено, весело і красиво. Спасибі, що поділилися цими чудовими фотографіями, краса"," це буде спекотне літо завдяки вам", "щасливий! Літо почалося", "захотілося піти на пляж і море", «жахливо», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кончіта Вурст вийшла в прямий ефір з популярною травесті-дівою Барбі. Обидві артистки були при повному параді. Кончіта змінила перуку, перетворившись на руду бестію, а Барбі зробила яскравий макіяж і розпушила волосся.

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