Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в полурассстегнутом пиджаке создала жаркий образ

Знаменитость не ведет социальные сети, чтобы избежать давления, внимания к себе и лишнего хейта из-за ее внешности. Поэтому все фото в Инстаграм публикуют исключительно поклонники знаменитости. Не так давно фанаты решили вспомнить весьма впечатляющую уличную съемку актрисы.

Джоли с нюдовым макияжем без особых акцентов на пухлых губах смогла привлечь внимание с минимумом деталей своего образа. В черном оверсайз-пиджаке актрисе удалось создать весьма провокативный кадр, как оказалось, достаточно было лишь приспустить одежду с плеч.

Поскольку Анджелина не надевала под низ ни майки, ни белья, фото получилось с пикантной нотой – открытая зона декольте сразу бросается в глаза. Вот что пишут фанаты на увиденное:

«Прекрасная Энжи, я влюбленно; нужно продолжение; хорошего вам дня, ласковая богиня, этот взгляд смотрит наверх; всегда созерцает; Белиссима; прекрасное всегда ближе всего, это изумительно; 😱👍🔥Идеально, нужно продолжение; Великолепно 😍; Красиво 🔥💙; Прекрасная принцесса 😍👏;; очень нравится это. Прекрасно 🔥❤️».

Как можно заметить, в Инстаграм то и дело появляются фан-группы, посвященные актрисе. Также в одном из таких аккаунтов решили вспомнить фото Энджи в красивом платье.

На фото звезда позировала с легкой улыбкой на лице, как раз, когда поправляла волосы. Благодаря этому кадр получился живым и красочным. Даже несмотря на то, что фото выполнено в черно-белой обработке.

Тонкая фигура Джоли была идеально и утонченно скрыта под нарядом с оригинальным пошивом спереди в форме "гармошки" и отсутствием излишне открытого декольте. На солнце артистка не стала прятать тонкие руки, наслаждаясь погодой и заодно показывая свои тату.

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