Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли раньше не была такой скромной, как сейчас

Знаменитая голливудская актриса с раннего возраста привыкла показывать себя в самых дерзких образах. Она не боялась менять прически и стиль ради роли, а также полностью преображалась в героиню, которую играла.

До того, как Джоли провела операцию по удалению груди из-за высоко риска заболевания раком, она часто ходила без лифчика, показывала фигуру в открытых платьях на съемке и в целом нередко удивляла эпатажными появлениями.

Как можно заметить, звезду до сих пор сравнивают с молодыми моделями, а также красотками-моделями, которые примерно одного возраста со звездой. На архивном кадре-коллаже две знаменитости показали удачные уличные луки без всего «лишнего».

«Есть ли у нее настоящая страница?; Анджелина Джоли - моя королева и ангел 😍🔥; Вау 😱👍🔥 Превосходно 👏; Дорогая❤️ ох вы только посмотрите, это безупречно и прекрасно. Я в восторге; Вы настоящая ангелина? Какое чудо; Прекратите настраивать ее лицо, как фотошопом сгладили; 🤩Джоли круче моделей👍; вечно цветущая, как ягода», - пишут пользователи.

Напомним, восемь лет назад звезда узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2. Тогда артистка решила удалить молочные железы. Сейчас бюст звезды ненатуральный, но зато она полностью исключила то, что заболеет раком груди.

В одной из групп, посвященных Энджи, решили вспомнить один из недавних образов знаменитости в шелковом халатике. Актриса позировала на диване, задрав одежду и сверкнув стройными ножками.

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