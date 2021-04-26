Звезда даже в кофте будет красавицей

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли может быть разной и привлекательной даже в простой кофте

Всемирно известная актриса раньше часто принимала участие в съемках для лучших глянцев и украшала обложки всевозможных журналов. Сейчас Джоли фактически оборвала все сотрудничество со СМИ, но это не мешает поклонникам любоваться и вспоминать лучшие кадры знаменитости.

Одним из таких стало фото Джоли, позирующей на полу в белой свободной кофте с закрытым декольте и маленьким вырезом. Причем прическа знаменитости и отсутствие макияжа стали не главным акцентом. Хорошо видно, что обычно скрывающая бюст Джоли в этот раз этого делать не стала.

Поэтому фото и вышло таким запоминающимся для фанатов:

«Замечательное создание милой принцессы мира; Красиво; Красиво😇; 😍Замечательный человек; невеста для ангела прямо; Hermosa lista para comerse; Великолепная, такая красивая женщина 🔥🔥; очень вкусно и красиво; Это то, о чем я просил, спасибо @ 🔥🔥Ты такая красивая леди; Такое сокровище👏».

Похоже, поклонники никак не могут забыть самые обжигающие образы знаменитости. Так, в одной из фан-групп Джоли опубликовали архивное фото, на котором она позирует в задранном платье.

Красотка надела легкий наряд на тонких бретельках и с глубоким декольте. Вероятно, ткань приподнял ветер, в результате платье поднялось, что рассмешило молодую Энджи.

«Так потрясающе», «Вау», «Красивые стройные ножки», «Юная красавица», «Моя прекрасная принцесса, я полюбил твои красивые ножки», «Великолепный гламурный ангел», «Ты могла бы снять свое платье, моя любовь, чтобы я насладился полностью», - написали пользователи сети.

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