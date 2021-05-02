Известная украинская певица Злата Огневич, которая официально стала новой «холостячкой» в одноименном шоу, ошарашила поклонников переменами во внешности
Как передает Politeka.net, поклонники привыкли видеть Злату с прямыми шелковистыми волосами, но как оказалось, на самом деле у Огневич очень вьющиеся волосы.
«Удивила соседей своими натуральными волосами, меня даже не узнали», - подписала видео звезда.
Красотка решила признаться поклонникам, что постоянно укладывает и выравнивает волосы.
«Ребята, всех с праздником. Где бы вы сейчас ни были, пусть вам будет вкусно, светло и гармонично. Да прибудет вселенская энергия с нами всеми. Сегодня я всех своих соседей в районе, где живу, очень удивила. Вот хочу удивить и вас. Это мои натуральные волосы, когда я их не выпрямляю, не укладываю, ничего с ними не делаю. Вот такая кудряшка Сью. Как думаете, может так походить немного?», - обратилась к фанатам Злата.
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Она опубликовала несколько ярких снимков, продемонстрировав роскошную шевелюру.
«Всем кудряшкам всегда хочется ходить с прямыми волосами ииии…наоборот», - добавила певица в свое оправдание.
Как известно, певица станет новой героиней реалити-шоу «Холостячка», где за ее сердце будут бороться мужчины.
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