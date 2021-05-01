Співачка Злата Огневич зважилася йти на проект "Холостячка" в пошуках своєї любові. Публіка неоднозначно сприйняла цей крок
Як передає Politeka.net, стало відомо, що другою героїнею "Холостячки" після Ксенії Мішиної стане 35-річна Злата Огневич. Зірка прокоментувала своє рішення у себе в мікроблозі в Instagram.
За словами Злати, її "шлях" на "Холостячку" почався рік тому після важкого розставання з коханим.
"Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Спасибі, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період!", - підсумувала Огневич.
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Про те, хто ж стане "Холостячкою" №2, вже давно в Мережі велися баталії. Деякі пророкували це місце ведучій Лесі Нікітюк, інші бачили на місці героїні, за серце якої поборються 20 хлопців, - актрису Дарину Петрожицьку. Вибір організаторів багатьох здивував. Публіка бурхливо обговорює подію, і не всі раді, що саме Злата стала "Холостячкою". Так, деякі впевнені, що і перемога Огневич на "Масці", і її участь в новому шоу - всього лише заслуга хорошого піарника.
"Добре, що не Нікітюк 😁 😅"
"Фігня, краще б Петрожицька"
"Я всього очікувала, але точно не Огневич 🔥шикарно просто, буду чекати з нетерпінням 🔥"
"Я рада, вона хороша людина, нехай знайде своє щастя"
"Так і думала. Вона мені здається занадто зарозумілою. Думаю, сезон буде не цікавий"
"Кошмар якийсь. Розчарування..."
"Відмінна холостячка!!! Красива, розумна, мила, весела ❤️"
"Їй вже під 40, трохи пізно йти на такий проєкт, не думаю, що буде цікаво дивитися шоу"
"👎 👎даремно чекала, після Мішиної так знизити планку 🙄" - "а для мене навпаки — завищити до небес. Мішина таке собі. А загалом скільки людей стільки і думок!"
"Ну таке🙄 в шоу маска вона, в холостячці вона) у когось хороший піарник)"
Нагадаємо, що Злата Огневич вирішила відкритися, що тепер її пов'язує з Пономарьовим: "запросив мене...".
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