"Добре, що не Нікітюк"

Співачка Злата Огневич зважилася йти на проект "Холостячка" в пошуках своєї любові. Публіка неоднозначно сприйняла цей крок

Як передає Politeka.net, стало відомо, що другою героїнею "Холостячки" після Ксенії Мішиної стане 35-річна Злата Огневич. Зірка прокоментувала своє рішення у себе в мікроблозі в Instagram.

За словами Злати, її "шлях" на "Холостячку" почався рік тому після важкого розставання з коханим.

"Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Спасибі, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період!", - підсумувала Огневич.



Про те, хто ж стане "Холостячкою" №2, вже давно в Мережі велися баталії. Деякі пророкували це місце ведучій Лесі Нікітюк, інші бачили на місці героїні, за серце якої поборються 20 хлопців, - актрису Дарину Петрожицьку. Вибір організаторів багатьох здивував. Публіка бурхливо обговорює подію, і не всі раді, що саме Злата стала "Холостячкою". Так, деякі впевнені, що і перемога Огневич на "Масці", і її участь в новому шоу - всього лише заслуга хорошого піарника.

"Добре, що не Нікітюк 😁 😅"

"Фігня, краще б Петрожицька"

"Я всього очікувала, але точно не Огневич 🔥шикарно просто, буду чекати з нетерпінням 🔥"

"Я рада, вона хороша людина, нехай знайде своє щастя"

"Так і думала. Вона мені здається занадто зарозумілою. Думаю, сезон буде не цікавий"

"Кошмар якийсь. Розчарування..."

"Відмінна холостячка!!! Красива, розумна, мила, весела ❤️"



"Їй вже під 40, трохи пізно йти на такий проєкт, не думаю, що буде цікаво дивитися шоу"

"👎 👎даремно чекала, після Мішиної так знизити планку 🙄" - "а для мене навпаки — завищити до небес. Мішина таке собі. А загалом скільки людей стільки і думок!"

"Ну таке🙄 в шоу маска вона, в холостячці вона) у когось хороший піарник)"

Нагадаємо, що Злата Огневич вирішила відкритися, що тепер її пов'язує з Пономарьовим: "запросив мене...".

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