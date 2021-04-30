Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала тріумфатором минулого сезону шоу "Маска", а тепер новою "Холостячкою", показала себе в різних образах

Як пише Politeka.net, Злата Огневич не так давно стала переможницею шоу"Маска". А зараз красуня вирішила випробувати долю і стала новою героїнею проекту "Холостячка". Дівчина ще й активно розвиває соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу красуня здалася в різних образах. Дівчина була в штанях, сукні, спідниці, використовуючи різні кольори: чорний, рожевий, блакитний і помаранчевий.

"Вибираємо кращий лук", - написала красуня під кадрами.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Неймовірна", "чарівна", "красуня", " мої улюблені: 3, 5 і 6. Весняний настрій просить яскравих кольорів. І взагалі, всі образи дуже красиві і Вам йдуть", "всі шикарні, але другий самий-самий".

Повідомлялося, що відома співачка Злата Огневич розповіла українцям таємницю, як бореться з болями в спині незважаючи на насичений графік.

Цього разу Злата вирішила провести фанатам майстер-клас В Stories, як тримає в порядку свою спину під час зйомок міжнародного проекту, в який її запросив Олександр Пономарьов. У ньому бере участь 12 українських артистів.

Нагадаємо, Злата Огневич у прозорій сукні перетворилася на розкішну брюнетку

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