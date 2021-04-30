Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала тріумфатором минулого сезону шоу "Маска", а тепер новою "Холостячкою", показала себе в різних образах
Як пише Politeka.net, Злата Огневич не так давно стала переможницею шоу"Маска". А зараз красуня вирішила випробувати долю і стала новою героїнею проекту "Холостячка". Дівчина ще й активно розвиває соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості.
Цього разу красуня здалася в різних образах. Дівчина була в штанях, сукні, спідниці, використовуючи різні кольори: чорний, рожевий, блакитний і помаранчевий.
"Вибираємо кращий лук", - написала красуня під кадрами.
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Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
"Неймовірна", "чарівна", "красуня", " мої улюблені: 3, 5 і 6. Весняний настрій просить яскравих кольорів. І взагалі, всі образи дуже красиві і Вам йдуть", "всі шикарні, але другий самий-самий".
Повідомлялося, що відома співачка Злата Огневич розповіла українцям таємницю, як бореться з болями в спині незважаючи на насичений графік.
Цього разу Злата вирішила провести фанатам майстер-клас В Stories, як тримає в порядку свою спину під час зйомок міжнародного проекту, в який її запросив Олександр Пономарьов. У ньому бере участь 12 українських артистів.
Нагадаємо, Злата Огневич у прозорій сукні перетворилася на розкішну брюнетку
А ще Politeka писала, що Злата Огневич вирішила відкритися, що тепер її пов'язує з Пономарьовим
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