Переможниця шоу "Маска" Злата Огневич показала яскраву фотосесію в новому образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка" часто радує публіку яскравими фотосесіями і незвичайними образами. Так, нещодавно красуня кардинально змінила імідж і показала, що знову стала брюнеткою, а тепер виклала в мікроблозі яскраві кадри з подорожі в Барселону.

Як видно, на нових знімках Злата відображена на прогулянці з конем в полі, все це відбувається на території стайні в іспанській Барселоні, куди артистка любить приїжджати. Перед камерою красуня з'явилася в ніжному образі – на ній довга світла спідниця і напівпрозора сіра кофточка, під якою просвічується білизна. Волосся співачки розпущене, акуратно укладене і прикрите стильним капелюшком, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Огневич розповіла, як любить коней, і що для неї спілкування з ними приносить величезне задоволення. "Дивовижні створіння. У Барселоні є стайні, недалеко від архітектурного музею "Іспанське село". І ось, кожен свій приїзд в Барселону я йду в цю стайню і просто подумки спілкуюся з конячками, і знаєте що? Мене слухають. Ось така терапія для душі! При цьому можу не помітити, як пролетить година! Під Києвом теж є улюблені місця і я іноді там буваю.... Ви пробували подібну терапію? Якщо немає страху перед кіньми - раджу", - поділилася Злата.

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