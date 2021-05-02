Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, звезда уже несколько лет радует своим творчеством в составе "Женского квартала". Девушка также любит танцы и тренировки у пилона, а еще звезда обожает делать шпагаты и обучает этому мастерству других. Сейчас красотка улетела в Турцию, откуда делится яркими фото.
В этот раз Никитина показалась в красном купальнике, шапочке и белой блузе, которую натянула сверху. Красотка присела у бассейна, чтобы сделать несколько фотографий.
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На #весело 2021
Христос Воскрес
Хочу пожелать Вам МИРА, ЛЮБВИ И ДОБРА!
И каждому желаю в этом году СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА ЗА ГРАНИЦЕЙ в теплых краях
Люблю Вас, котики", - написала Никитина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Христос Воскрес", "А, хорошо", "Красиво-красиво", "Как бы сказал Бог: мне такое нравится)".
Ранее мы сообщали, что звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина показала, как получает удовольствие от отдыха в Турции со своими коллегами.
Для прогулки юмористка надела короткие джинсовые и легкую белую рубашку, которую Никитина оставила расстегнутой и завязала на животе, превратив ее в короткий топ. Под рубашкой проглядывает купальник-бикини персикового цвета.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" в красном купальнике пошла по стопам Памелы Андерсон
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