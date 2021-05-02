Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и ее дочь София появились на шоу «Маска», где одним из ключевых судей является крестный девочки Филипп Киркоров

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у поп-короля российской эстрады появились фотографии с финала российской версии шоу «Маска». На фото засветились дети Киркорова, его отец, а также дочка Ани Лорак София. Не обошлось и без бывшего мужа певицы, который в последнее время появляется вместе с ней на многих мероприятиях.

«Сегодня будут побиты все рекорды на ТВ! Супер финал самого секретного шоу @maskantv. Все тайны будут раскрыты! Будем смотреть всей страной! А я со всеми своими гостями. Ждём!»,- подписал фото артист.

Снимки Киркорова наделали шуму в сети. Поклонники и зрители шоу решили, что Ани Лорак может прятаться под одной из масок, так как на фото ее не было, а ее близкие рядом были.

«Финал обещает быть жарким», «Самое лучшее шоу на ТВ. Ждем!», «На 1 фото крепыш Каролины... неужели она в маске?», «Змея это Ани Лорак?», «Под маской точно Лорак», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мурат Налчаджиоглу расстался со своей девушкой Лилией и стал появляться в компании Лорак. Они обнимались на вечеринке у Киркорова, подогревая слухи о воссоединении.

Напомним, что Филипп Киркоров удивил неожиданным образом: «Деду под 60, а он как малолетка».

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