Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров несподівано опинився в інвалідному візку, засвітившись в компанії української співачки MARUV

Скандальний росссийский артист здивував шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. У публікації співак вирішив поділитися трейлером нового кліпу, в якому він знявся з українською виконавицею.

Судячи з дуже короткого ролика, місцем дії стане якась лікарня. Коли її двері відкриваються, в приміщенні можна помітити Кіркорова, який сидить в інвалідному візку, і MARUV, яка його притримує.

При цьому, співак одягнений в чорно-білий костюм в смужку з жовтим акцентом у вигляді брюк і капелюха. А ось Анна Корсун (справжнє ім'я MARUV) позує у відвертому костюмі медсестри і зеленій перуці.

"Моя підступна і найсексуальніша MARUV "забрала в свої тенета", - підписав кадри Кіркоров.

Тим же відео поділилася в своєму Instagram і українська артистка. Вона додала, що поки не може розкрити назву пісні, на яку знімався цей кліп. Також поки не зрозуміло, чи буде це їх з Кіркоровим дует, або один з артистів просто знявся в кліпі колеги.

У Мережі вже встигли бурхливо відреагувати на ці кадри.

"Ого як інтригуюче заманливо", "не можна жартувати з коляскою, можете собі напророкувати. Це вже не смішно", "Так і знала що у Бузової відведуть", "розрив аорти", "Кіркоров? Серйозно? Що за жесть?", "Філіпок врознос пішов точніше його туди покотили", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кіркоров підставив Тодоренко, засвітивши її в непривабливому вигляді: "Жесть, ну і села...».

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