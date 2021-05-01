Філіп Кіркоров і MARUV випустили спільний кліп

Як передає Politeka.net, знімками на своїй сторінці в Instagram поділився російський співак.



"Психоделічна історія кохання чи підступна змова конкурентів? А ви подивилися вже, що відбувається в стінах психушки?",- поцікавився артист у підписі до серії знімків.

У кліпі на пісню KOMILFO співак з'явився в інвалідному кріслі - за сюжетом ролика Кіркоров є пацієнтом психіатричної лікарні, а ось Анна Корсун (справжнє ім'я MARUV) постала в ролі медсестри.

"Не горимо бажанням це споглядати", "звичайно, вже кілька разів, кліп бомба", " дуже круто. Я переглядав!!! Стильно, цікаво, все на вищому рівні", " навіть дивитися не хочеться", " Кліп бомба. Грань лірики і краси, божевілля і реальності просто круть!",- писали в коментарях під постом Кіркорова.







