Главный «ревизор» страны, телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут улетела отдыхать за границу

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из ее Инстаграм. Ольга опубликовала кадр, на котором засветила самолет. Куда именно отправилась отдыхать, Ольга не сообщила. Однако по фото видно, что в отпуск телеведущая полетела с детьми.

На одном из фото Ольга позировала на пляже. Она была одета в белую длинную рубашку. Волосы ее были собраны, а на шее красовалось ожерелье. То, что у Ольги отпуск, выдавала лишь сумочка с котиками, которую телеведущая вряд ли бы взяла с собой в обычной жизни. Отметим, что даже на пляже Фреймут умудрилась выглядеть элегантно и непринужденно.

Также звезда опубликовала фото со своими младшими детьми Евдокией и Валерием, которые играли в песке. Дети были одеты в более пляжную одежду.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут появилась в очень неожиданной компании. Телеведущая засветилась рядом с рэпером Альбертом Васильевым, который выступает под сценическим именем Київстоун. Ольга заявила, что подружилась с рэпером, и пожелала украинцам иметь хороших друзей. Стоит отметить, что поклонники были удивлены такой компании.

Напомним, что Фреймут показала фото с мужем, поделившись сокровенным, жена DZIDZIO не сдержалась: «Держитесь…».

Как сообщала Politeka, Фреймут показала брата-красавчика, которого "заказала" у родителей: "Должны быть двойняшками".

Также Politeka писала, что Фреймут взялась снова поучать украинцев, коснувшись важной темы: "Ждем ответа Володи Остапчука".