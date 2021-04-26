Українська телеведуча Ольга Фреймут показала рідкісні фото зі своїм чоловіком Володимиром Локотком
Як передає Politeka.net, Фреймут щаслива у шлюбі з генпродюсером «Нового каналу», якому народила двох дітей. Пара рідко впускає сторонніх в своє особисте життя, лише зрідка відкриваючи завісу таємниці. Наприклад, про те, що пара одружилася шанувальники дізналися випадково, коли Ольга народила дочку Євдокію. Пізніше в інтерв'ю Володимир і Ольга розповідали, що вони просто розписалися, а пишного застілля у них не було.
У себе в Instagram Ольга опублікувала кілька спільних фото з чоловіком, розкривши дату їхнього весілля.
"Сьогодні день нашого весілля", - підписала фото Ольга.
У коментарях відписалася дружина Дзідзьо Ярослава Хома, яка сама перебуває в процесі розлучення із зірковим чоловіком.
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"Тримайтеся міцно! Щастя Вам", - звернулася до телеведучої Ярослава.
Шанувальники не залишили парочку без компліментів і поздоровлень.
"Які красиві, ніжні, тендітні і найголовніше окрилені любов'ю! Зі святом!", "Вітаю Вас з річницею весілля!", "Бажаємо щасливого подружнього життя! У нас з чоловіком також сьогодні перша річниця шлюбу", "Щастя і благополуччя! Нехай вогник вашої любові ніколи не згасає!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ольга Фреймут засвітила інтер'єр свого заміського особняка: багато іграшок і гвинтові сходи.
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