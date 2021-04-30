Українська телеведуча Ольга Фреймут показала свого улюбленого родича, у якого день народження

Ведуча росла в сім'ї з молодшим братом Артуром і сестрою Юлією, повідомляє Politeka.net. Родичі дуже близькі. Зірка впевнена, це результат правильного виховання батьків, які привчили їх з раннього віку до певних обов'язків.

Фреймут нерідко ділиться кадрами проведення часу з улюбленими родичами. Цього разу Ольга привітала брата з днем народження, розмістивши фото з ним в сторіс. У кадрі обидва були ще маленькими.

"Братик, з днем народження!",- написала українська знаменитість.

Також телеведуча показала сімейне фото з дітьми й братом з попереднього дня народження.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Артур працює інспектором, перевіряючи АЗС. В одному з інтерв'ю родич зірки зізнався, що завжди серцем відчуває, коли Ользі погано, і навіть серед ночі може зателефонувати, щоб все з'ясувати.

"Ми з Олею повинні бути двійнятами, - серцем відчуваю, коли Ользі погано", - поділився брат-красень.

Артур розповів, що сестра "замовила" його народження у батьків. Майбутня зірка виховувала молодшого, водила в садок, і могла знайти з ним спільну мову.

Нагадаємо, Ольга Фреймут народилася 25 лютого 1982 року. Вона вела передачі "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?","Ревізор", "Інспектор Фреймут". Ведуча у 2018 році стала «директором Школи панянок» в реаліті-шоу «Від пацанки до панянки».

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».