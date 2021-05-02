Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила кадрами с репетиции

Как передает Politeka.net, 51-летняя Лопес известна своими эффектными номерами. Она всегда устраивает феерическое шоу на своих концертах и выступлениях. Подготовка к таким шоу занимает не один день. Впрочем, именно благодаря таким репетициям звезде удается держаться себя в превосходной форме.

В этот раз Джей Ло решила поделиться кадрами закулисья. Она показала, как вместе с шоу-балетом готовит очередное шоу. Лопес была одета в спортивные штаны и миниатюрный топ, который позволил рассмотреть идеальный пресс певицы.

«Готовимся», - подписала фото звезда.

В комментариях преданные поклонники оставили массу приятных слов звезде.

«Мы серьезно не можем дождаться!», «Моя любовь», «Ты просто сказочная женщина», «Откуда столько энергии?», «Какой пресс!», «Ты светишься», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес в суперкоротком платье не смогла скрыть свои недостатки. Поклонники заметили, что на фото, сделанных разными фотографами, Лопес на прогулке выглядит по-разному. Точнее, ее фигура, а в особенности, ноги. Целлюлит и обвисшая кожа не были исправлены на одном из фото.

Напомним, что Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, удивила "помятым" видом рядом с известным красавчиком: "Большие новости".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в спортивном костюме устроила эффектную прогулку с красоткой-дочерью: "Такие разные".

Также Politeka писала, что Лопес в топе и спортивных штанах показала, ради чего тренируется каждый день: "Пример для подражания".