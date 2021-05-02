Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес під час зйомок показала фігуру у всій красі

Виконавиця майже кожен день показує в Інстагам, як проходять її будні і як вона працює над новими проектами. Справа в тому, що не так давно Лопес знялася в новому фільмі, де отримала головну роль. При цьому артистка займається своєю лінійкою косметики і анонсувала ще одну участь в якості актриси в серіалі від Нетфлікс.

Один з кадрів, в якому Лопес готується до роботи на майданчику, з'явився в мережі і тут же поширився по фан-акаунтів. У короткому топі і спортивних штанях Лопес перед колегою активно готувалася в черговій сцені. При цьому зірка не соромилася показувати, що вона знаходиться у цілком звичайній формі і навіть трохи набрала, тому її живіт здається трохи округлим.

Зав'язані волосся, мінімум деталей і прикрас – це стиль Лопес в повсякденному житті. Оскільки на концертах вона з'являється в маленьких блискучих костюмах, поза роботою вона любить максимально зручний одяг.

Відзначимо, після цього фатальна фотосесія в червоній сукні з Лопес була не менш популярна раніше. Адже частина наряду виявилася навмисно відкинута, щоб можна було побачити форми Дженніфер, яка позувала без білизни, виставляючи напоказ найцікавіше:

"Тобі потрібен мексиканець, знову в пошуку чоловіка; прекрасна самотня дама; прекрасний бог благословить тебе і твою сім'ю; ніякий чоловік не потрібен🔥 Джен обпалює😍; шкодую, що чув про твій розкол з Родом; так що залишайся сильною леді; шокований, почувши сумні новини Дженніфер про тебе і А роді. Він пошкодує! Думаю о тебе. Люблю тебе завжди. Будь сильною, Дженніфер ❤❤", - написали фанати.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

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