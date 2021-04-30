Актриса та співачка Дженніфер Лопес сколихнула публіку важливою звісткою

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в компанії з відомим голлівудським актором-красенем Джошем Дюамелем.

Як відомо, Джей Ло провела кілька останніх місяців в Домініканській Республіці, працюючи над фільмом "Шлюб по зальоту", де виконала одну з головних ролей. Дюамель, а також співак Ленні Кравіц стали її партнерами по фільму. За час зйомок і відсутності вдома Дженніфер примудрилася розлучитися зі своїм нареченим бейсболістом Алексом Родрігесом. Два роки тому пара оголосила про заручини, але весілля двічі доводилося переносити через пандемію. Що стало причиною розриву Лопес і Родрігеса - невідомо. Але у шанувальників зірки є припущення, що на їхні стосунки вплинули чутки про невірність Алекса. Його спіймали на флірті з 30-річною зіркою реаліті-шоу "Південна чарівність" Медісон ЛеКрой.

На опублікованому фото Лопес постала в образі своєї героїні з нового фільму. Вона була в дещо "пом'ятому" вигляді, у закривавленій сукні з тюлю. Дюамель також не відзначився "свіжістю". Мабуть, за сюжетом, парочку чекають неймовірні та небезпечні пригоди в екзоичній країні. Що там саме сталося, користувачі зможуть дізнатися ще нескоро.

"Великі новини! @ShotgunWeddingMovie з'явиться в кінотеатрах 29 червня 2022 року! Ми не можемо дочекатися, коли ви подивитеся цей фільм", - оголосила Лопес дату виходу своєї нової кінороботи.

У Мережі активно коментують цю звістку:

"Хлопчики в шоці"; "2022 рік?!? Ой! Я не можу чекати так довго, щоб побачити всю цю велич 😫"; "о боже, так, нарешті!!!! Я так схвильована, королева! 🔥 🔥 🔥 "; "ми так тобою пишаємося !! ❤️"; "Пригода🔥"; "Червень 2022??? Це буде через рік. О Боже"; "Боже мій, цей фільм повинен бути ідеальним 😍".

Нагадаємо, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

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