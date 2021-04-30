Актриса и певица Дженнифер Лопес всколыхнула публику важным известием

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в компании с известным голливудским актером-красавчиком Джошем Дюамелем.

Как известно, Джей Ло провела несколько последних месяцев в Доминиканской Республике, работая над фильмом "Брак по залету", где исполнила одну из главных ролей. Дюамель, а также певец Ленни Кравиц стали ее партнерами по фильму. За время съемок и отсутствия дома Дженнифер умудрилась расстаться со своим женихом бейсболистом Алексом Родригесом. Два года назад пара объявила о помолвке, но свадьбу дважды приходилось переносить из-за пандемии. Что стало причиной разрыва Лопес и Родригеса – неизвестно. Но у поклонников звезды есть догадки, что на их отношения повлияли слухи о неверности Алекса. Его поймали на флирте с 30-летней звездой реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой.

На опубликованном фото Лопес предстала в образе своей героини из нового фильма. Она была в несколько "помятом" виде, в окровавленном платье из тюля. Дюамель также не отличился "свежестью". Видать, по сюжету, парочку ждут невероятные и опасные приключения в экзотичской стране. Что там именно произошло, пользователи смогут узнать еще нескоро.

"Большие новости! @ShotgunWeddingMovie появится в кинотеатрах 29 июня 2022 года! Мы не можем дождаться, когда вы посмотрите этот фильм 💛🤍 🏝 📸", - объявила Лопес дату выхода своей новой киноработы.

В Сети активно комментируют это известие:

"Мальчики в шоке"; "2022 год?!? Ой! Я не могу ждать так долго, чтобы увидеть все это величие 😫"; "О боже, да, наконец!!!! Я так взволнована, королева! 🔥🔥🔥"; "мы так тобой гордимся !! ❤️"; "Приключение🔥"; "Июнь2022??? Это будет через год. О Боже"; "Боже мой, этот фильм должен быть идеальным 😍".

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, Лопес в белой майке устроила романтичную прогулку на пляже: "Одинокая и гордая"

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".