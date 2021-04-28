Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес перед камерами показала себя с ярким макияжем и рассказала о секретах красоты

Не так давно Дженнифер Лопес рассказала, что открывает собственный косметический бренд и намерена посвятить все силы на его продвижение. Теперь звезда чаще показывает себя, устраивает видеочат для поклонников и рассказывает о своем уходе за лицом и телом.

С легкостью можно заметить: даже во время беседы и рассказа о себе, своих привычках и правилах, Лопес пьет воду и сок. Поскольку певица свято верит в правило обязательного увлажнения кожи, она старается пить очень много жидкости и постоянно наносит масла и крема на тело и лоцо. С яркой косметикой Дженнифер даже удалось скрыть следы старения.

В одном из интервью Джей Ло рассказала, что даже на вечеринках или встречах с друзьями, она заказывает что-то полезное, не пьет и просто старается полезно питаться. Причем ради фигуры Дженнифер никогда не отказывается от посещения спортзала. А за лицо вообще фанатично боится, поэтому всегда увлажняет, питает и делает скрабы.

«Такая красивая 😍 к бою готова; Так тебя люблю !! Счастливая пятница у тебя была, Джен; Королева; Всегда так потрясающе; Ясс королева свечение безумное; Ух! Пылающий огонь; ты такая потрясающая, вау😻; Уля-ля, какая роза, я скучал по тебе, мама; Черт возьми, твои селфи - что-то еще лучшее; Такая красивая; Ты такая красивая 🥺❤️; хах- хватит дух захватывать! 🥺;ты всегда светишься 😍», - пишут пользователи.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".