Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес перед камерами показала себя с ярким макияжем и рассказала о секретах красоты
Не так давно Дженнифер Лопес рассказала, что открывает собственный косметический бренд и намерена посвятить все силы на его продвижение. Теперь звезда чаще показывает себя, устраивает видеочат для поклонников и рассказывает о своем уходе за лицом и телом.
С легкостью можно заметить: даже во время беседы и рассказа о себе, своих привычках и правилах, Лопес пьет воду и сок. Поскольку певица свято верит в правило обязательного увлажнения кожи, она старается пить очень много жидкости и постоянно наносит масла и крема на тело и лоцо. С яркой косметикой Дженнифер даже удалось скрыть следы старения.
В одном из интервью Джей Ло рассказала, что даже на вечеринках или встречах с друзьями, она заказывает что-то полезное, не пьет и просто старается полезно питаться. Причем ради фигуры Дженнифер никогда не отказывается от посещения спортзала. А за лицо вообще фанатично боится, поэтому всегда увлажняет, питает и делает скрабы.
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Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".
Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".
Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".