Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на прогулянці з дочкою змогла здивувати фігурою
Дженніфер Лопес-51-річна співачка, актриса і навіть модель. Також зірка є власницею косметичного бренду і є амбасадором багатьох відомих брендів. Однак у повсякденному житті-вона просто мама двох красунь-дочок і не забуває проводити з ними весь вільний час.
Так, не так давно під час прогулянки Дженніфер з дочкою папараці змогли зробити кілька барвистих фото. Лопес прогулювалася в світлому м'ятному спортивному костюмі, підкреслюючи достоїнства кращим чином.
Примітно, що поза роботою Дженніфер не носить каблуків і відкритих нарядів. Зазвичай зірку можна помітити на прогулянках тільки в спортивних топах, лосинах і зручних кросівках. Причому завжди знаменитість буде ходити зі склянкою напою.
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Але без кави, чаю або алкоголю. Відмовившись від усього, що зашкодить організму, Лопес п'є тільки смузі і звичайні Протеїнові коктейлі, соки. І, схоже, у неї свої секрети краси, адже виглядає вона чудово поруч з подорослішала дочкою.
Як відомо, 51-річна зірка постійно розвивається і працює над собою. Вона співає, танцює, знімається в серіалах і успішно керує власним брендом косметики, а також не забуває і про регулярні зйомки для модних журналів.
У свою чергу, шанувальники Лопес із задоволенням розглядають її фото в соцмережах. Так, один з незвичайних знімків співачки з'явився на її фан-сторінці в Instagram. Замість традиційного гламурного інтер'єру на фото Дженніфер постала на кухні.
"Соковита Дитинко», «я попрошу її пообідати зі мною і так одягнутися», «Вау, він би точно зрадів, якби отримав Сніданок в ліжко ось так», "знову німфа ширяє", - написали фанати Джей Ло.
Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".
Як повідомляла Politeka, спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "як троянда у футлярі".
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