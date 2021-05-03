В воскресенье, на Пасху 2 мая, в возрасте 84 лет из жизни ушел народный артист Украины Жан Мельников

Об этом Politeka стало известно из сообщения его сына актера Андрея в Facebook.Трагедия произошла в Днепре.

«Отец, ты самый лучший Папа на земле! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать доя нас всё! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас. Мы Благодарим тебя, и очень скучаем. Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00. Мы не прощаемся и любим тебя», — написал в сообщении Андрей Мельников.

Играл в фильмах «Весна на Заречной улице» (1956), «Педагогическая поэма» (1955), «Вдали от Родины» (1960, Курт) и в телефильмах «Дед Мороз» (1993), «Преступление со многими неизвестными» (1993).

Ранее ушел из жизни грузинский актёр Каха Кавсадзе.

Еще осенью прошлого года Кавсадзе госпитализировали с подтвержденным коронавирусом. Спустя три недели интенсивной терапии знаменитый артист был выписан из больницы, но он снова попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Из-за осложнений после коронавируса он скончался в больнице Тбилиси. Ему было 85 лет.

Кавсадзе прославился ролями Абдуллы в "Белом солнце пустыни" и рыцаря в "Житие Дон Кихота и Санчо". Всего в его фильмографии больше 80 картин.

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