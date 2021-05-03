В Украине планируется облагать налогом на транспорт некоторые автомобили

Как пишет Politeka.net, соответствующую инициативу предлагает Министерство финансов в законопроекте, которым предусмотрено внесение поправок в Налоговый кодекс, сообщает Обозреватель.

Таким образом в Минфине предлагают облагать налогом на транспорт автомобили, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 миллиона гривен.

"В случае, если стоимость автомобиля превысит эту сумму — ежегодно в течение пяти лет, придется платить по 25 тысяч грн", - сказано в сообщении Минфина.

Размер транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксированная - 25 тыс грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивать налог в местные бюджеты. Плательщик налог есть физические лица и юридические лица.

О необходимости уплаты налога гражданам сообщает местная налоговая служба.

Подчеркивается, что налогообложением предлагается обложить всех автомобили, которые превышают стоимость в 43 тысячи долларов.

Добавим, что согласно действующему налоговому кодексу, налогом облагаются автомобили стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных заработных плат), или 80 тысяч долларов.

Стоит напомнить, что в 2015 году платить транспортный налог должны были владельцы автомобилей, объем двигателя которых превышал 3 тыс куб см независимо от стоимости авто.

Такое требование не нравилось автовладельцам из-за несправедливости, ведь под налогообложение попадали люксовые авто (например, Bentley Mulsanne стоимостью 12 млн грн) и относительно недорогие (например, Volkswagen Passat стоимостью 1 млн грн).

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