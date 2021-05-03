Известная певица Оля Полякова рассказала, как они с Настей Каменских придумали одно и то же, не сговариваясь

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова недавно пришла на интервью в YouTube-программу Потапа и Позитива "2POpodcast". Выпуск подкаста с Поляковой поучился весьма интересным и откровенным, певица раскрыла много интересных подробностей о себе и своей карьере. Так, среди прочего Оля рассказала о ситуации с реалити-шоу и релизом новой песни, в которой ее опередила Настя Каменских.

По словам Поляковой, иногда гениальные мысли и идеи приходят в голову одновременно двум талантливым людям. Так, произошло с ней и Настей Каменских. Оказалось, что Оля готовила новый хит "Взрослая девочка", а заодно и забавное реалити-шоу со своими дочками, когда зашла в сеть и увидела, что подобное презентовала, опередив ее, жена Потапа Настя Каменских.

"Вот твоя жена записала песню "Девочки рулят", а я в это время готовлю релиз "Взрослая девочка". Я ей звоню и говорю: "Это как вообще? Это вообще как?". А потом, после этого, мы давно уже готовим реалити и тоже с девочками, у меня же девочки – дочки. И тут я вчера захожу на YouTube и твоя жена выпускает реалити. Я говорю: "Как? Что это такое?", - рассказывает Оля, обращаясь к Потапу.

Отметим, что в этом интервью Алексей Потапенко сделал оригинальный комплимент Поляковой. Оля отвечала на вопросы парней, когда в какой-то момент заерзала в кресле. "Боже, а что это? Это скрипит мое седло?", - говорит Оля, улыбаясь. "Это не ты скрипишь, это скрипит твое седло", - отвечает Позитив. "У тебя, кстати, очень хорошее седло, я тебе хочу сказать. Ты выглядишь потрясающе! Потрясающее седло", - отметил Потап.

Напомним, Полякова на глазах у Потапа сцепилась со своим директором, подробности конфликта: "Закрой свой рот..."

Как сообщала Politeka, Полякова оконфузилась на семейном фото с дочерями, переборщив с фотошопом: "Мэрилин Монро вернулась".