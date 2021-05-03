Бывший участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк не может нарадоваться своей новорожденной дочерью от любимой жены-модели Даши Хлистун

Как передает Politeka.net, мужчина опубликовал трогательное фото в своем микроблоге в Іnstagram. На фото Макс сияет от радости, едет в в автомобиле и держит на руках маленький сверток - дочь. Глаза Макса просто излучают море счастья и радости - у него в руках весь смысл человеческой жизни.

Стоит отметить, что молодые родители малышку назвали необычным именем - Ариана. Также Макс отвечая на комментарии, написал, что имя выбрали для дочери очень быстро - долго не думали.

"Не могу насмотреться👼😍❤️ #Ariana", - лаконично написал под фото Макс, обавив хештег с именем доченьки.

Подписчики мгновенно отреагировали на фото Макса и засыпали его лестными комментариями. А он в свою очередь ответил, что дает малышку маме в руки только покормить.

"Очень красивое имя доченьки❤️".

"Макс, ты дочь в руки маме отдаёшь??))😍".

" Столько счастья в глазах 🔥🔥🔥".

" Какие красивые и счастливые 😍😍😍поздравляю 😻".

" какой же красивый, счастливый папуля)😍👼".

" Какие счастливые 😍😍😍".

Напомним, модель Даша Хлистун ранее признавалась, что с Максом Михайлюком познакомилась в интернете, но любовь появилась только после встречи в офлайне.

Напомним, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые показал дочь от известной модели: "Папа всегда будет рядом".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" без белья впечатлила дерзким образом на подиуме: "Роковой агент ФБР".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк в ожидании главного события в жизни перепутал дни недели: "Макс, сегодня суббота".