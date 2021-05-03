Украинцы рассказали, кого хотят видеть в тренерский креслах нового сезона "Голосу країни"

Как сообщает Politeka.net, недавно состоялся грандиозный финал вокального шоу "Голос країни", в котором победу получил участник команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский. И хотя страсти финала еще не утихли, продюсеры проекта уже заговорили о новом 12-м сезоне вокального шоу. Так, на странице "Голоса" в соцсети Instagram опубликовали анонс нового сезона, а также спросили пользователей и зрителей, кого бы они хотели видеть в креслах тренеров проекта.

"Обновленный тренерский состав в 12-м сезоне "Голосу країни". Кто из украинских звезд шоу-бизнеса займет заветное место в красных креслах? Пиши свои варианты в комментариях", - говорится в сообщении на странице шоу. Конечно же пользователи принялись активно обсуждать в комментариях, кого бы они хотели видеть в тренерском составе. Правда, мнения зрителей вокального шоу разошлись. С другой стороны, если продюсеры шоу прислушаются к пожеланиям украинцев, то в тренерское кресло может вернуться Потап, а также занять одно из мест тренеров предложат фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной.

"Без Тины "Голос" – это не "Голос", "Юлию Санину", "Паучека", "Монатик", "Самые лучшие уже покинули шоу", "Монатик, Дорофеева, Санина, Потап", "Тина и Дан", "Самые лучшие уже покинули шоу, оно никогда не будет прежним", "Дана Балана и Тина", "Злата Огневич", "Тина Кароль и Дан Балан", "Юлю Санину", "Бумбокс (Андрей Хлывнюк), Юлия Санина, Сергей Бабкин, Злата Огневич", "Без Тины уже не то", "Очень бы хотелось видеть Тину и Дана", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Винник показал, что творилось за кулисами "Голосу країни" во время финала: "Мы не могли…".

Как сообщала Politeka, Победитель "Голосу країни" Лазановский познакомил Дорофееву с родителями: "Настоящая украинская семья".

Также Politeka писала, Экс-бойфренд Мишель Андраде и звезда "Голосу країни" Ломакин удивил своим развлечением: "Так необычно, класс".