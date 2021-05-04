Известные украинские певицы и артистки "Квартал 95" Вера Кекелия и Марта Адамчук удивили кадрами
Звезды "Женского Квартала" давно сдружились и часто показывают кадры совместного времяпрепровождения, пишет Politeka.net. В этот раз Вера и Марта позировали вместе без макияжа. Сверкая натуральной красотой обе удивили кадрами, показав на что способны ради повышения зарплаты.
Вера в шутливой форме показала футболку, на которой размещена фотография актера "Квартал 95" Александра Пикалова. Последний является художественным руководителем "Женского Квартала".
В одном из интервью в "Світському житті" Пикалов рассказал, что ему нравится работать с женским коллективом.
"Управлять женщинами — очень приятно. В жизни такого же не бывает, а тут женщины меня слушаются. Хоть где-то!", - поделился артист "Квартал 95".
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В итоге по последним сторис Кекелии можно сделать вывод, артистки не только слушают своего руководителя, но также балуют и веселят, а он должен это оценить.
"Что только не сделаешь для босса? Саня, посмотри", - произнесла артистка.
"Саша, ты теперь всегда со мной!", - в шутку написала Вера, представ в своем сторис в футболке с изображением Пикалова.
Также в другом сторис Марта Адамчук гладила футболку в пакете.
"Зарплата теперь у меня больше будет", - написала Вера.
Напомним, Александр Пикалов родился 30 января 1976 года в Кривом Роге. Артист начинал свой путь с игр в КВН. В частности, с аж в 1998 году стал участником легендарной команды "Квартал 95".
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