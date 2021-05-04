Украинская певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России, владеет шикарным загородным особняком под Киевом в Гореничах

Как передает Politeka.net, загородный коттедж Лобода оформила на свою маму, поскольку сама она живет на два города – Киев и Москву, сообщают журналисты программы "Викриття".

Дом звезды сделан в итальянском стиле и разделен на два крыла. Во дворе особняка небольшой многоуровневый сад, бассейн, большая беседка и терраса под стеклом (Чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Недвижимость площадью 430 квадратных метров обошлась артистке в 10-12 миллионов гривен", - сообщили журналисты.

В интерьере преобладают светлые оттенки с дополнением золотого цвета. Гостиную украшает большая люстра и портрет знаменитости, который разместился на одной из стен.

На втором этаже оборудована гардеробная, где хранятся старые сценические костюмы звезды.

Огромная территория находится под круглосуточной охраной, пока звездная хозяйка уезжает в другую страну или на гастроли, а также на подъездной дороге к поселку установлен шлагбаум, пользоваться которым могут только жители населенного пункта.

Напомним, что Лобода объявилась после тяжелой болезни, поразив видом в платье с разрезом: "Как белка в колесе".

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода срочно обратилась к фанатам, детям нужна помощь: "Все зависит только от вас".

Также Politeka писала, что Лобода растрогала снимком со старшей дочкой, фанатам показалось мало: «Хочется чаще видеть Тилечку…».