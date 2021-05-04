Известная актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала себя и рассказала о будущем

Как пишет Politeka.net, Яна Кошкина довольно популярная актриса среди соотечественников. После развода Гарика Харламова и Кристины Асмус девушке начали приписывать роман с юмористом. Не забывает девушка и о социальных сетях, где регулярно радует фанатов новыми фото.

В этот раз в Инстаграм Яна Кошкина опубликовала фото, где позировала в платье с большим декольте. Образ красотка дополнила стильными серьгами и украшением на шее. Девушка смотрела прямо в камеру, демонстрируя роскошные формы.

"Мои дорогие, настало время поделиться с вами важной новостью!

Уже завтра состоится мой дебютный выход на сцену в спектакле «Бесы Достоевского», в постановке Константина Юрьевича Богомолова. Приглашаю всех желающих!

5 мая, 19:00", - написала Яна под фото.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Добрый день. Успешного выступления, удачи", "Так тебе один шаг до Настасьи Филипповны остался. Яна ,верим!", "Как круто!!!!! Поздравляю, подружка", "При беглом осмотре признал А. Джоли", "Шикарная женщина", "С дебютом в спектакле замечательного Режиссера!!".

Напомним, "невеста" Харламова выдала детали об уникальной способности своего организма

А еще Politeka сообщала, что "невеста" Харламова удивила видом в сверкающем наряде и перьях

Также Politeka писала, что фигуристая "невеста" Харламова в бикини пробудила тайные желания



