Известная актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала себя и рассказала о будущем
Как пишет Politeka.net, Яна Кошкина довольно популярная актриса среди соотечественников. После развода Гарика Харламова и Кристины Асмус девушке начали приписывать роман с юмористом. Не забывает девушка и о социальных сетях, где регулярно радует фанатов новыми фото.
В этот раз в Инстаграм Яна Кошкина опубликовала фото, где позировала в платье с большим декольте. Образ красотка дополнила стильными серьгами и украшением на шее. Девушка смотрела прямо в камеру, демонстрируя роскошные формы.
"Мои дорогие, настало время поделиться с вами важной новостью!
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Уже завтра состоится мой дебютный выход на сцену в спектакле «Бесы Достоевского», в постановке Константина Юрьевича Богомолова. Приглашаю всех желающих!
5 мая, 19:00", - написала Яна под фото.
Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Добрый день. Успешного выступления, удачи", "Так тебе один шаг до Настасьи Филипповны остался. Яна ,верим!", "Как круто!!!!! Поздравляю, подружка", "При беглом осмотре признал А. Джоли", "Шикарная женщина", "С дебютом в спектакле замечательного Режиссера!!".
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