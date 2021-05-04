3 мая, на Новом канале показали финальную серию реалити "Від пацанки до панянки", где выбрали победительницу

В конце выпуска назвали имя победительницы, которая получила главный приз в размере 100 тысяч. Ею оказалась 17-летняя Валерия Ткаченко (Чича).

Соответствующая информация была опубликована на официальной странице Нового канала в Instagram. Кроме того, снимки девушки публикуют на фанатских страничках в Instagram.

На проекте ей удалось справиться с наркотической зависимостью.

"По окончанию реалити я удержусь от наркотиков. Уверена в этом на все 100%. Хотя, скажу честно, немного страшно ехать домой. Как-никак ты идешь по улицам, а там каждый угол напоминает о наркотиках", – произнесла в своей торжественной речи победительница.

Напомним, что до участия в шоу Лера пережила клиническую смерть и несколько попыток самоубийства.

"Не верится, что именно я стала победительницей пятого сезона. Спасибо педагогам школы леди. На проекте они привили мне любовь к себе. Во время проекта у меня появилось много планов. Мечтаю работать воспитательницей в детском саду. Также нравится фотографировать. Думаю, что начну понемногу реализовывать эти идеи", - говорит девушка.

На победу в шоу также претендовали и другие финалистки – Ирина #Бакуля Бакулина, Елена #Зая Питын, Юлия #Финиш Кудилинская.

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