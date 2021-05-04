Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал себя, рассказав о возрасте

Как пишет Politeka.net, 38-летний популярный украинский хореограф уже не первый год радует украинцев своими танцами. Влад активно ведет социальные сети, где часто позирует вместе с женой Лилией и сыном Леоном.

Но в этот раз Влад решил показать фото, где был один. Красавчик стоял в клетчатой накидке, футболке и джинсах. Яма смотрел прямо в камеру, демонстрируя интересный образ.

"Люблю свой возраст. Необъяснимо", - написал Влад под фотографией.

Фанаты поставили почти тысячу лайков, включая Тараса Цымбалюка, и написали комментарии:

"Это очень хорошо", "И это правильно", "Я тоже люблю свой возраст", "Огонь".

Мы писали, что жена знаменитого украинского танцора Влада Ямы рассказала о своем семейном счастье.

«Прочная семья - это ежедневная упорная работа. Согласны?) Залог семейного счастья в доброте, искренности и отзывчивости. Даже когда сложно - улыбаться, учиться и идти дальше…Конечно же, всегда бывает «ложка дегтя в бочке с медом», - написала Лилия.

Напомним, Влад Яма из Танців з зірками внезапно "сменил" профессию на грузчика

А еще Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" растрогал счастливым моментом из жизни своего маленького сына

Также Politeka сообщала, что Влад Яма, не сдержав гордости, показал, чем его балует красотка-жена



