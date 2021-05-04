Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал себя, рассказав о возрасте
Как пишет Politeka.net, 38-летний популярный украинский хореограф уже не первый год радует украинцев своими танцами. Влад активно ведет социальные сети, где часто позирует вместе с женой Лилией и сыном Леоном.
Но в этот раз Влад решил показать фото, где был один. Красавчик стоял в клетчатой накидке, футболке и джинсах. Яма смотрел прямо в камеру, демонстрируя интересный образ.
"Люблю свой возраст. Необъяснимо", - написал Влад под фотографией.
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Фанаты поставили почти тысячу лайков, включая Тараса Цымбалюка, и написали комментарии:
"Это очень хорошо", "И это правильно", "Я тоже люблю свой возраст", "Огонь".
Мы писали, что жена знаменитого украинского танцора Влада Ямы рассказала о своем семейном счастье.
«Прочная семья - это ежедневная упорная работа. Согласны?) Залог семейного счастья в доброте, искренности и отзывчивости. Даже когда сложно - улыбаться, учиться и идти дальше…Конечно же, всегда бывает «ложка дегтя в бочке с медом», - написала Лилия.
Напомним, Влад Яма из Танців з зірками внезапно "сменил" профессию на грузчика
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