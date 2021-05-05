Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу увез их единственную дочь Софию на свою родину

Пара развелась два года назад, после того, как в Сеть попало видео с развлечениями Мурата с девушками в киевском клубе. Однако несмотря ни на что, Лорак проявила мудрость и не стала препятствовать общению бывшего мужа с дочерью.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм он часто публикует фото и видео отдыха с Софией.

Мурат показал, как дочка развлекается в аквапарке.

Также бывший муж Ани Лорак опубликовал совместное фото с дочерью, и кадр из ресторана, подписав фото: "Лучшие свидания".

Похоже, отец и дочка весело проводят время вместе.

Отметим, 9-летня девочка уже вовсю покоряет социальные сети. Недавно она завела собственную страницу в Инстаграм, где также показывает фото.

«Я и отдых в Турции», - подписала Соня свежее фото.

Пользователи Сети отреагировали множеством комплиментов.

«София - чудесная девочка», «Самая красивая❤🌹💐», «Малышка», «Солнышко же», «Красавица», «Красотка», "Соня учи турецкий язык тоже", «Хорошего отдыха», «Лапочка», «Какая красивая», - пишут в комментариях.

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