Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу увез их единственную дочь Софию на свою родину
Пара развелась два года назад, после того, как в Сеть попало видео с развлечениями Мурата с девушками в киевском клубе. Однако несмотря ни на что, Лорак проявила мудрость и не стала препятствовать общению бывшего мужа с дочерью.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм он часто публикует фото и видео отдыха с Софией.
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Мурат показал, как дочка развлекается в аквапарке.
Также бывший муж Ани Лорак опубликовал совместное фото с дочерью, и кадр из ресторана, подписав фото: "Лучшие свидания".
Похоже, отец и дочка весело проводят время вместе.
Отметим, 9-летня девочка уже вовсю покоряет социальные сети. Недавно она завела собственную страницу в Инстаграм, где также показывает фото.
«Я и отдых в Турции», - подписала Соня свежее фото.
Пользователи Сети отреагировали множеством комплиментов.
«София - чудесная девочка», «Самая красивая❤🌹💐», «Малышка», «Солнышко же», «Красавица», «Красотка», "Соня учи турецкий язык тоже", «Хорошего отдыха», «Лапочка», «Какая красивая», - пишут в комментариях.
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