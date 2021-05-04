Популярная украинская певица Ани Лорак опубликовала в соцсети яркие фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Недавно звезда отдыхала на Мальдивах, откуда частенько выкладывала жаркие пляжные фотографии, но теперь, похоже, сменила локацию своего отдыха и показала кадры с прогулки на яхте.

На новых снимках Ани появилась во всей красе и продемонстрировала идеальную фигуру. На первом фото певица снята в полный рост, она вытянулась, хвастаясь рельефным телом. Перед камерой красотка появилась в стильном черном купальнике с пикантными вырезами, а сверху накинула длинный оранжевый халат, которым играет ветер. Ее волосы собраны в небрежный пучок на затылке, а на лице солнцезащитные очки. На втором фото Лорак присела на ступеньки роскошной яхты и прикрыла купальник все тем же халатом.

В подписи к фотографиям певица написала: "Какие у вас взаимоотношения с собой? Сбежав от городской суеты, в очередной раз понимаю, как важно находить время на честное общение с собой. Нет ничего ценнее, чем внутренняя гармония и искренность по отношению к самому себе". Поклонники в восторге от новых фото звездной красотки, ее засыпают комплиментами в комментариях: "Каролина, у вас прекрасная фигура! Очень красивые фотографии", "Не могу не отметить вашу восхитительную фигуру, Каролина! Вы прекрасна", "Удивительно красивая! Хорошего отдыха!", "Как можно комментировать такую красоту? У меня слов не осталось", "Не хватит слов, чтобы описать вашу красоту".

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя певица Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей попали в сеть: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница бывшего мужа певицы Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.