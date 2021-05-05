Украинская дизайнер Анна Андрийчук, которая недавно сообщила о разводе с Позитивом из «Время и стекло», призналась в любви известной певице

Как сообщает Politeka.net, Анна является лучшей подругой Насти Каменских. Как признавалась певица, Анна фактически является членом их семьи. Вместе с Каменских она отправилась в Мексику снимать ее реалити-шоу «Девочки рулят».

На днях Каменских отпраздновала день рождения. Подруга трогательно поздравила ее в соцсетях, опубликовав забавное фото с отдыха. На снимке Анна пыталась взобраться на пальму, демонстрируя свои формы.

«Твоя любовь и забота - это настоящий дар свыше! Я всегда говорила и буду говорить, что ты - восьмое Чудо Света. Обожаю твои шутки!! Обожаю твою душу!! Обожаю твою красоту!! Обожаю Тебя целиком и полностью. Спасибо, что всегда рядом! Всегда. И в радости и в горе. Люблю тебя до Луны и обратно на Луну», - обратилась Анна к подруге.

В комментариях девушкам оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Аня! Не ломай!», «Совсем стыд потеряли», «Какие слова», «Формы огонь», «Пусть все будет хорошо», «Уммм, красотки)», «Не срывайте, пускай дозреет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что подруга Насти Каменских показала, как приходит в себя в отпуске после развода с Позитивом: "Ух, молодец какая".

Как сообщала Politeka, лучшая подруга Каменских засняла ее с новорожденным на руках и счастливого Потапа: "Нам всем с тобой повезло".

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" после развода показал своих главных женщин: "Это самая милая...".